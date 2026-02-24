Pali News: एम्बुलेंस हादसे में बेटे की मौत के बाद मां ने भी तोड़ा दम, परिवार में शोक की लहर

हादसे में गंभीर घायल अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल सत्तार की 17 फरवरी की रात उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी मां फईमन बानो का जोधपुर अस्पताल में उपचार चल रहा था। सोमवार सुबह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मां-बेटे की मौत से परिवार में शोक की लहर है।