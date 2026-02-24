Rajasthan News: थ्रेसर में फंसा गमछा, दम घुटने से युवक की मौत, शादी के लिए आया था घर, पूरे गांव में शोक

जिस घर में हाल ही में खुशियों की शहनाइयां गूंजी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था, यह हर किसी का दिल तोड़ रहा था। ग्रामीणों ने नम आंखों से रमेश को अंतिम विदाई दी और परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की।