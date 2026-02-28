Rajasthan MSP Update: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं खरीद पर इतने रुपए का बोनस देगी सरकार

सरकारी घोषणा के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। मंडी प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तोल कांटों की जांच, बारदाने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। खरीद कार्य के तहत लोडिंग और सिलाई की जिम्मेदारी व्यापारियों को सौंपी गई है। व्यापारी वर्ग भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।