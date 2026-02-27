BH Number: बीएच सीरीज नंबर तो लिया, लेकिन टैक्स नहीं भरा? अब डिफॉल्टरों पर सख्ती, रोज इतना बढ़ रहा जुर्माना

डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के अन्य पंजीकृत वाहनों का ब्यौरा भी जुटाया गया है। उनकी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी के लिए संबंधित विभागों व प्राधिकरणों को पत्र प्रेषित किए गए हैं। लंबित कर प्रकरणों में नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपए की दर से विलंब शुल्क-दंड लगाया जा रहा है, जो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। विभाग का कहना है कि राजस्व वसूली में अब ढिलाई नहीं होगी। समय पर कर जमा नहीं करने वालों को अतिरिक्त आर्थिक भार व कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।