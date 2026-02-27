BH Number: बीएच सीरीज नंबर तो लिया, लेकिन टैक्स नहीं भरा? अब डिफॉल्टरों पर सख्ती, रोज इतना बढ़ रहा जुर्माना

Photo- Patrika
BH Number: श्रीगंगानगर। आकर्षक बीएच सीरीज नंबर लेकर वाहन चलाना आसान जरूर है, लेकिन कर अदायगी में लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। श्रीगंगानगर जिला परिवहन कार्यालय ने बीएच सीरीज में पंजीकृत वाहनों के टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति और लंबित मोटरयान कर वसूली के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया नहीं चुकाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई होगी।
बीएच सीरीज के तहत पंजीकृत वाहनों में प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अगली टैक्स किस्त जमा कराना अनिवार्य है। जिले में कई वाहन स्वामियों ने यह दो वर्षीय किस्त नियत समय पर जमा नहीं कराई। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग की ओर से विधिवत नोटिस जारी किए गए तथा दूरभाष से भी सूचित किया गया। भुगतान नहीं होने पर अब संबंधित वाहन स्वामियों के विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है।
डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के अन्य पंजीकृत वाहनों का ब्यौरा भी जुटाया गया है। उनकी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी के लिए संबंधित विभागों व प्राधिकरणों को पत्र प्रेषित किए गए हैं। लंबित कर प्रकरणों में नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपए की दर से विलंब शुल्क-दंड लगाया जा रहा है, जो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। विभाग का कहना है कि राजस्व वसूली में अब ढिलाई नहीं होगी। समय पर कर जमा नहीं करने वालों को अतिरिक्त आर्थिक भार व कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
बीएच सीरीज के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में मोटरयान कर जमा करना अनिवार्य है। जिन वाहन स्वामियों ने नियत अवधि के बावजूद कर जमा नहीं कराया है, उन्हें यह महंगा पड़ सकता है।अब भी भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
