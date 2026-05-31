Rajasthan News : मधुमक्खियों के छत्ते से टकराई क्रिकेट बॉल- मची भगदड़, जिसे जहां मिला रास्ता वहां भागा

राजस्थान में श्रीगंगानगर के जवाहरनगर इलाके में स्थित प्रसिद्ध इंदिरा वाटिका पार्क में शनिवार सुबह उस समय अचानक भारी अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई, जब पार्क के एक पेड़ पर बने मधुमक्खियों के बड़े छत्ते पर क्रिकेट की एक गेंद जाकर जोर से टकरा गई। गेंद लगते ही छत्ते से हजारों की संख्या में मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और उन्होंने पार्क में टहल रहे और व्यायाम कर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से सुबह के समय पार्क में मौजूद लोगों के बीच अपनी जान बचाने की होड़ मच गई। घटना के दौरान कई लोगों को मधुमक्खियों ने बुरी तरह से डंक मारकर घायल कर दिया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि समय रहते लोग पार्क से बाहर भागने में सफल रहे, जिससे कोई जनहानि या अत्यंत गंभीर हादसा होने से टल गया। इस घटना ने अब शहर के सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा मानकों और खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।