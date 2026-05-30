सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति, स्मार्ट क्लासरूम से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर

श्रीगंगानगर.सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई केवल ब्लैकबोर्ड और चॉक तक सीमित नहीं रहेगी। जिले के 25 से अधिक सरकारी स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम तैयार हो गए हैं, जहां विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक के जरिए आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्मार्ट कक्ष सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगे हैं। मोहनी फाउंडेशन द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से जिले में करीब एक करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम विकसित किया गया है, जिस पर लगभग चार लाख रुपए खर्च किए गए। इन कक्षों में स्मार्ट पैनल, 40 विद्यार्थियों के बैठने के लिए आधुनिक फर्नीचर, आकर्षक वॉल पेंटिंग और डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।