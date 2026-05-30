Rajasthan Farmers Protest : श्रीगंगानगर में रेल रोको आंदोलन आज, बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पीलीबंगा पहुंच रहे किसान

इससे पूर्व मांगों को लेकर किसान-मजदूर-व्यापारी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन शुक्रवार को तीसरे दिन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने हनुमानगढ़-सूरतगढ़ मुख्य मार्ग पर एक घंटे का चक्का जाम कर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भीषण गर्मी और तपती सड़क के बावजूद किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। सड़क पर जाम लगाने से एकबारगी दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य मार्ग से वाहनों का रूट डायवर्ट कर शहर के अंदरूनी मार्गों से निकासी करवाई।