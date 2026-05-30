श्रीगंगानगर : अवैध संबंधों का विरोध करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति समेत तीन लोगों पर FIR

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव मानेवाला में एक विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और जेठानी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से विवाहिता को प्रताड़ित कर रहा था। पति के अवैध संबंध को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।