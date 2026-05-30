30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : अवैध संबंधों का विरोध करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति समेत तीन लोगों पर FIR

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र से एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई और पीबीएम अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

May 30, 2026

suratgarh Murder

सूरतगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर एकत्रित परिजन। (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव मानेवाला में एक विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और जेठानी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से विवाहिता को प्रताड़ित कर रहा था। पति के अवैध संबंध को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा ने बताया कि रायसिंहनगर तहसील के 44 पीएस निवासी सतपाल सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन वीना बाई (28) का विवाह करीब 8 वर्ष पूर्व मानेवाला निवासी जसविंद्र सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था।

यह वीडियो भी देखें :

अवैध संबंध का मामला

पीहर पक्ष का आरोप है कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने को लेकर विवाद के बाद वीना बाई को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस संबंध में कई बार पंचायत कर समझौता भी करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद पति जसविंद्र सिंह, सास पाशो बाई और जेठानी परमजीत कौर उसे जान से मारने की धमकियां देते रहे।

पति ने गला दबाकर की हत्या

23 मई को जब पीहर के लोग वीना बाई के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सास और जेठानी ने उसके हाथ-पैर पकड़ रखे थे तथा पति उसके मुंह में चुन्नी डालकर छाती पर बैठा गला दबा रहा था। परिजनों ने उसे छुड़ाकर रायसिंहनगर ले जाकर उपचार कराया। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।

अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत

महिला का पहले रायसिंहनगर, फिर श्रीगंगानगर के कई अस्पतालों में उपचार के बाद 29 मई को उसे पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया। परिजन उसे बीकानेर लेकर जा रहे थे, तभी लूणकरणसर के पास रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।

दोनों पक्षों से समझाइश के बाद हुआ पोस्टमार्टम

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर दोनों पक्ष के लोग एकत्रित हुए, लेकिन पीहर पक्ष के लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इसके बाद डीएसपी प्रतीक मील व सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा ने दोनों पक्षों से समझाइश की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। सदर पुलिस ने मृतका के भाई सतपाल सिंह की रिपोर्ट पर मृतका के पति जसविंद्र सिंह, सास पाशो बाई और जेठानी परमजीत कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

ये भी पढ़ें

Barmer: शादी के 6 महीने बाद विवाहिता का टांके में मिला शव, पिता ने सुनाई आपबीती, दहेज के लिए बेटी को करते थे परेशान
बाड़मेर
Barmer Married Woman Suspicious Death

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 May 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर : अवैध संबंधों का विरोध करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति समेत तीन लोगों पर FIR

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक जिला एक उत्पाद नीति में बदलाव: अब विस्तार पर भी मिलेगा 20 लाख तक अनुदान - राजस्थान सरकार ने उठाया कदम, सरसों तेल इकाइयों को राहत, निजी संस्थानों से तकनीकी अपग्रेडेशन की भी सुविधा बढ़ी

Women workers engaged in production activities at a factory in Sri Ganganagar.
श्री गंगानगर

सरहद के गांवों में अब विकास की नई रोशनी, 40 करोड़ से बदलेगी तस्वीर थार योजना से बॉर्डर बेल्ट को मिलेगी नई पहचान 0 से 10 किमी क्षेत्र में 214 विकास कार्य स्वीकृत

A view of the Zila Parishad Office in Sri Ganganagar, the district’s key administrative center for rural development and local governance.
श्री गंगानगर

सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति, स्मार्ट क्लासरूम से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर डिजिटल तकनीक से लैस जिले के 25 से अधिक स्कूल विद्यार्थियों को मिलेगा आधुनिक शिक्षण माहौल

A teacher engages students in classroom learning at Mahatma Gandhi School, located in Indira Colony, Sri Ganganagar.
श्री गंगानगर

Rajasthan Farmers Protest : श्रीगंगानगर में रेल रोको आंदोलन आज, बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पीलीबंगा पहुंच रहे किसान

Rajasthan Protest Sri ganganagar Rail roko movement today farmers reaching Pilibanga
श्री गंगानगर

Kalibangan : राजस्थान में देश-दुनिया को सभ्यता की सीख देने वाला कालीबंगा हुआ अदृश्य, मायूस लौट रहे पर्यटक

Rajasthan country world taught civilization Kalibangan disappeared tourists Disappointed
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.