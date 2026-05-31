दो माह के प्यार का खूनी अंत: प्रेमी को ‘सबक सिखाने’ की साजिश बनी हत्या की वजह

श्रीगंगानगर। महज दो माह पुराने लिव-इन रिलेशनशिप का अंत एक सनसनीखेज हत्या में हुआ। प्यार और साथ निभाने के वादों की जगह जब रिश्ते में पैसों को लेकर विवाद और कटुता बढ़ी तो महिला पार्टनर ने अपने ही प्रेमी को सबक सिखाने की ऐसी साजिश रची, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बन गई। जवाहरनगर थाना क्षेत्र के चर्चित दवा विक्रेता कपिल जिंदल हत्याकांड की जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की लिव-इन पार्टनर सुखविंद्र कौर उर्फ राधिका ने अपने बेटों, दामाद और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कपिल जिंदल को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। हालांकि मारपीट इतनी गंभीर हो गई कि कपिल की जान चली गई।

इसके बाद हत्या को छिपाने के लिए शव को इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि कपिल जिंदल और राधिका के बीच पिछले कुछ समय से आर्थिक मामलों को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि राधिका ने अपने पति की संपत्ति बेचकर मिली राशि से कपिल को मेडिकल स्टोर खरीदने में मदद की थी। बाद में पैसों और अन्य मामलों को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राधिका ने पंजाब के मलोट थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद रिश्तों में कड़वाहट कम नहीं हुई। पुलिस का मानना है कि इसी तनाव ने हत्या की साजिश की नींव रखी।