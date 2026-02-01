श्रीगंगानगर: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की मौत, महिला पर हत्या का आरोप

परिजन ने एक महिला पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह राजकीय उप जिला चिकित्सालय परिसर में माकपा नेता ताराचन्द सोनी व महेश खण्डा के नेतृत्व में धरना दिया। धरनार्थियों की मांग थी कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, तब तक पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बाद में समझाने पर लोग मान गए।