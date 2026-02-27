10 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू, मंडियों में हैंडलिंग आढ़तियों के जिम्मे

श्रीगंगानगर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) व अन्य क्रय एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर जिले सहित राज्यभर में 10 मार्च से गेहूं खरीद शुरू करेंगी। इस बार खाद्य विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की कुछ मंडियों में गेहूं की हैंडलिंग (उठाव व भंडारण प्रबंधन) का कार्य व्यापारियों-आढ़तियों को सौंपने का निर्णय लिया है। अब तक यह जिम्मेदारी एफसीआई टेंडर के माध्यम से तय करता था। बदलाव को लेकर मंडियों में व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिले में इस सीजन करीब 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर को छोडक़र सादुलशहर, जैतसर, श्रीबिजयनगर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ मंडियों में नई व्यवस्था लागू होगी। निर्देशानुसार एक मंडी में एक से अधिक क्रय एजेंसियां खरीद कर सकेंगी तथा हैंडलिंग कार्य आढ़तियों के माध्यम से कराया जाएगा। इन मंडियों में आरएसएफसीएससी और एफसीआई गेहूं की खरीद करेंगी।