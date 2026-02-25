Government Housing Scheme: सरकार से आपको भी मिल सकता है पक्का घर, इस योजना में करें आवेदन, 1 मार्च है लास्ट डेट

जिला परिषद के एसीईओ हरिराम चौहान ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं, इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सर्वे कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला परिषद ने अपील की है कि जिन परिवारों का सर्वे अब तक नहीं हुआ है, वे तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।