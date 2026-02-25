Government Housing Scheme: सरकार से आपको भी मिल सकता है पक्का घर, इस योजना में करें आवेदन, 1 मार्च है लास्ट डेट

प्रतीकात्मक तस्वीर
श्रीगंगानगर। ग्रामीण क्षेत्र के बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे पात्र परिवारों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस-2024 मोबाइल एप के माध्यम से छूटे हुए परिवारों का सर्वे पुनः अपलोड करने का अवसर दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान 23 फरवरी से एक मार्च 2026 तक चलेगा। पूर्व में निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद तकनीकी समस्याओं, पलायन या अन्य कारणों से जो पात्र परिवार सर्वे में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अब ग्राम पंचायत स्तर पर एलजीडी कोड सहित सूचीबद्ध कर दोबारा मौका दिया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है।
जिला परिषद के एसीईओ हरिराम चौहान ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं, इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सर्वे कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला परिषद ने अपील की है कि जिन परिवारों का सर्वे अब तक नहीं हुआ है, वे तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।
योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
माध्यम: आवास प्लस-2024 मोबाइल एप
अवधि: 23 फरवरी से 1 मार्च 2026
लाभ: छूटे पात्र परिवारों को पुनः सर्वे का मौका
जिम्मेदारी: ग्राम पंचायत स्तर पर सूचीबद्ध कर अपलोड सुनिश्चित करना
विशेष: 1 मार्च के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग