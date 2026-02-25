Jalore ROB Project: क्या होली के बाद मिल जाएगी 344 करोड़ के ROB की सौगात? धूल और जाम से जनता को रही बेहाल

शहर का जसवंतपुरा रोड रेलवे क्रॉसिंग जालोर शहर के बीच में है। ऐसे में क्रॉसिंग के उस तरफ निवास करने वाले लोगों को मकानों पर आवाजाही में बार-बार दिक्कत उठानी पड़ रही है। आरओबी को पूरा करने के लिए पहले जनवरी माह में पूरा करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जनवरी-फरवरी माह अब गुजरने को है, इसके बाद भी अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अधिकारी अब मार्च में पूरा होने का दावा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक यहां गर्डर तक नहीं लगे हैं। ऐसे में मार्च में भी पूरा होने की संभावना कम ही लग रही है।