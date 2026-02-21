Rajasthan Triple Murder: पत्नी और दो मासूमों के हत्यारे पिता को 24 घंटे बाद हुआ अफसोस, फिर भी करता रहा ढोंग

मृतक मां और बच्चे। फाइल फोटो- पत्रिका
भीनमाल। भीनमाल क्षेत्र के दासपां गांव के लाफा पुरोहितों की ढाणी में पत्नी व दो बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर सौंपा गया।
पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि दासपां निवासी आरोपी मंगलाराम पुरोहित पुत्र पदमाराम ने देर रात घर में सो रही पत्नी दाड़मीदेवी (38), पुत्री निकिता (10) व पुत्र हितेश (8) की धारदार हथियार (फरसा) से वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर जानकारी दी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी घर के आंगन में टहल रहा था। घर में फर्श पर महिला दाड़मीदेवी का शव खून से लथपथ पड़ा था। वहीं पास स्थित छपरे में चारपाई पर पुत्री निकिता व पुत्र हितेश के शव खून से लथपथ पड़े थे। मकान में जगह-जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था। आरोपी पत्नी दाड़मीदेवी के चाल-चलन पर शक करता था। उसी का उसे ऐसा भूत सवार हुआ कि रात में सोते समय उसने अपने पुत्र, पुत्री व पत्नी दाड़मीदेवी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मंगलाराम को वारदात के दिन गुरुवार को कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे पर गम नजर नहीं आ रहा था। जबकि शुक्रवार को उसे कुछ अफसोस हुआ और आरोपी रोने लगा। कई बार तरह-तरह के ढोंग भी करता रहा। पुलिस ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया।
