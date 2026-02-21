Rajasthan Triple Murder: पत्नी और दो मासूमों के हत्यारे पिता को 24 घंटे बाद हुआ अफसोस, फिर भी करता रहा ढोंग

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी घर के आंगन में टहल रहा था। घर में फर्श पर महिला दाड़मीदेवी का शव खून से लथपथ पड़ा था। वहीं पास स्थित छपरे में चारपाई पर पुत्री निकिता व पुत्र हितेश के शव खून से लथपथ पड़े थे। मकान में जगह-जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था। आरोपी पत्नी दाड़मीदेवी के चाल-चलन पर शक करता था। उसी का उसे ऐसा भूत सवार हुआ कि रात में सोते समय उसने अपने पुत्र, पुत्री व पत्नी दाड़मीदेवी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी।