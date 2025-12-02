Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Murder: जयपुर के झालाना एरिया में युवक की पत्थर से वार कर हत्या, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर परिजन आक्रोशित

Jaipur murder: जयपुर के झालाना एरिया में गैस गोदाम के पास युवक उमेश भाटी की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने नीरज सेन नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन झालाना चौराहे पर धरने पर बैठे हैं।

Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 02, 2025

Jaipur murder

कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

Jaipur murder: राजधानी जयपुर के झालाना एरिया में गैस गोदाम और राधा स्वामी सत्संग चौराहे के पास एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान उमेश भाटी के रूप में हुई है, जो झालाना एरिया में रहता था।

परिवारजनों के मुताबिक, हमले में पत्थर से वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना का मुख्य आरोपी नीरज सेन है, जो झालाना क्षेत्र में ही रहता है।

मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। परिजन कहते हैं कि उमेश के पिता घीसालाल का निधन पहले ही हो चुका है और उसके भाई-बहनों का भी देहांत हो चुका है। ऐसे में घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है।

परिजन और लोगों का कहना है कि मालवीयनगर थाना मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उनके अनुसार, पुलिस ने सिर्फ इतना बताया है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। इसी विरोध में परिजन और स्थानीय लोग झालाना चौराहे पर धरना देकर न्याय की मांग कर रहे हैं।

धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और पुलिस स्पष्ट रूप से जांच की प्रगति नहीं बताती, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। घटना ने क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।

02 Dec 2025 03:33 pm

