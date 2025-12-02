Murder: जयपुर के झालाना एरिया में युवक की पत्थर से वार कर हत्या, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर परिजन आक्रोशित

धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और पुलिस स्पष्ट रूप से जांच की प्रगति नहीं बताती, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। घटना ने क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।