30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अपराधियों पर सख्ती, आमजन से संवेदनशीलता ही बने राजस्थान पुलिस की पहचान: डीजीपी

महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनाने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी का समर्पण, अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 30, 2025

जयपुर। महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनाने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी का समर्पण, अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के प्रति सख्ती आवश्यक है, लेकिन आम नागरिकों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार राजस्थान पुलिस की स्थायी पहचान बननी चाहिए। डीजीपी मंगलवार को जलमहल के सामने स्थित जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा को संबोधित कर रहे थे।

मानसिक स्वास्थ्य और आपसी संवाद पर जोर

डीजीपी ने कहा कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज में भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके लिए कार्यस्थल की गरिमा बनाए रखना, समयबद्ध व पारदर्शी कार्यशैली अपनाना और नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनना आवश्यक है।

डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके परिवारों के कल्याण को भी प्राथमिकता बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि व्यक्तिगत या पेशेवर समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वार सदैव खुले हैं और जवान बिना संकोच अपनी बात रख सकते हैं।

संपर्क सभा के दौरान डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के साथ आए बुजुर्ग माता-पिता की समस्याएं भी सुनीं। जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहास ने बताया कि पिछले पांच सप्ताह में प्राप्त 120 समस्याओं में से करीब 85 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। सभा में एडीजी एस. सेंगाथिर, डीआईजी शांतनु सिंह, देवेंद्र विश्नोई और ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अपराधियों पर सख्ती, आमजन से संवेदनशीलता ही बने राजस्थान पुलिस की पहचान: डीजीपी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Cabinet Meeting : स्क्रैपिंग नीति से रिफाइनरी तक, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

Cabinet meeting, Rajasthan cabinet meeting, Rajasthan government cabinet meeting, CM Bhajanlal Sharma, scrapping policy, scrapping policy in Rajasthan, Pachpadra refinery, PM Modi, Jaipur news, Rajasthan news, कैबिनेट बैठक, राजस्थान कैबिनेट बैठक, राजस्थान सरकार कैबिनेट बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, स्क्रैपिंग नीति, स्क्रैपिंग नीति इन राजस्थान, पचपदरा रिफाइनरी, पीएम मोदी, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

नए साल पर जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट: मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देवजी क्षेत्र में पार्किंग-डायवर्जन किए गए लागू

Traffic alert in Jaipur
जयपुर

जयपुर में आर्मी डे परेड के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू

जयपुर

जयपुर में जुटे किसान, सीएम को ज्ञापन देने के लिए किया कूच, पुलिस ने रोका

जयपुर

गार्गी-बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 10 जनवरी तक करें आवेदन

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.