अपराधियों पर सख्ती, आमजन से संवेदनशीलता ही बने राजस्थान पुलिस की पहचान: डीजीपी

जयपुर। महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनाने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी का समर्पण, अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के प्रति सख्ती आवश्यक है, लेकिन आम नागरिकों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार राजस्थान पुलिस की स्थायी पहचान बननी चाहिए। डीजीपी मंगलवार को जलमहल के सामने स्थित जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा को संबोधित कर रहे थे।