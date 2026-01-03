3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaswant Singh: 10 साल तक सेना में नौकरी से संसद तक… कुछ ऐसा रहा था पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का राजनीतिक सफर

Jaswant Singh Birth Anniversary: पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की जयंती 3 जनवरी यानी आज मनाई जा रही है। इस मौके पर हम बताने जा रहे हैं कि जसवंत सिंह का सेना से राजनीति तक का सफर कैसा रहा?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। एएनआई फाइल फोटो

पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। एएनआई फाइल फोटो

Jaswant Singh Birth Anniversary Special: पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की जयंती 3 जनवरी यानी आज मनाई जा रही है। जसवंत सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल रहे, जिन्होंने अपने अनुशासन, राष्ट्रवाद और बेबाक विचारों से अलग पहचान बनाई। राजनीति में एंट्री से पहले उन्होंने भारतीय सेना में भी सेवाएं दी थी।

जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर सरदार सिंह राठौड़ थे और माता कुंवर बाईसा थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जसवंत सिंह मात्र 15 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए और करीब 10 साल तक सेना में रहे। जसवंत सिंह ने 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की। वे वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे थे।

जानें, कैसा रहा जसवंत सिंह का सेना से राजनीति तक का सफर?

1. 15 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से शिक्षा पूरी करने के बाद जसवंत सिंह 15 साल की उम्र में 1957 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1966 तक सेना में रहे। उन्होने 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया। हालांकि, साल 1966 में वे भारतीय सेना से रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद वे जोधपुर के महाराज गज सिंह के सलाहकार बन गए।

2. भैरों सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री: जसवंत सिंह ने साल 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की। भैरों सिंह शेखावत के करीबी जसवंत सिंह ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की। 1980 में भाजपा के गठन के समय तक वे अग्रणी भूमिका में आ चुके थे। शेखावत के कहने पर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा।

3. पहली बार 1996 वित्त मंत्री बने: जसवंत सिंह 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे। वे 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 तक वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे। 2002 में वे एक बार फिर वित्त मंत्री बने और इस पद पर मई 2004 तक रहे। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बाजार-हितकारी सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्हें साल 2001 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे।

4. जसवंत सिंह को 2009 में पार्टी से निकाला: जसवंत सिंह अपनी किताब ‘जिन्ना: इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंस’ को लेकर विवादों में रहे। किताब में मुहम्मद अली जिन्ना की तारीफ के कारण भाजपा ने उन्हें 19 अगस्त 2009 को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि, साल 2010 में जसवंत की फिर से भाजपा में वापसी हुई। साल 2012 में भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। लेकिन, यूपीए के हामिद अंसारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

5. 2014 में भाजपा छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा: साल 2014 में जसवंत सिंह को भाजपा ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। बाड़मेर सीट से कर्नल सोनाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने के बाद जसवंत सिंह ने भाजपा छोड़ दी और निर्दलीय चुनावी रण में उतरे थे। हालांकि, हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वे दिल्ली लौट गए और 8 अगस्त की रात को दिल्ली में अपने आवास में फर्श पर गिरने के बाद से वे कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद वो कभी-कभी आंख खोलते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। 6 साल तक कोमा में रहे और 27 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया था।

ये भी पढ़ें

Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च
अलवर
four-lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaswant Singh: 10 साल तक सेना में नौकरी से संसद तक… कुछ ऐसा रहा था पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का राजनीतिक सफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक मिर्ची महंगी तो मटर बिकी सस्ती, आलू भी सस्ता

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मावठ के बाद बढ़ी सर्दी, नए साल में पहली बार जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा; आज 13 जिलों में येलो अलर्ट

rajasthan-weather-update
जयपुर

Three-digit fraud: मैं खुद 500 करोड़ के फर्जीवाड़े में शामिल…आरोपियों पर कैसे दर्ज कराऊं केस, हर तीसरा अफसर- कार्मिक आरोपी

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Amit Shah Jaipur Visit : 10 जनवरी को जयपुर आएंगे अमित शाह, पुलिस कांस्टेबलों को देंगे नियुक्ति पत्र

Amit Shah Jaipur visit 10 January police constables will begin distributing appointment letters
जयपुर

Jaipur: ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ लिखवा रही दुल्हनें, शादी के आउटफिट्स को रोमांटिक बनाने का नया ट्रेंड

शादी के आउटफिट्स को लेकर नया ट्रेंड, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.