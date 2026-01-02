Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च

परियोजना पूरा होने के बाद यात्रा समय कम होगा और स्थानीय व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी। पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क भारी वाहनों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का महानगरों से सीधा जुड़ाव होगा। गढ़ी सवाईराम बाईपास विजय राम मीणा के मकान के पास से शुरू होकर अंता पाड़ा सरकारी स्कूल के पास समाप्त होगा। इस बाईपास पर लक्ष्मणगढ़ सड़क क्रॉसिंग पर अंडरपास और सर्विस लाइन सड़क भी बनाई जाएगी।