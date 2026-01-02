2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च

Rajasthan Four-Lane Road: महुवा-जयपुर टी-पॉइंट से कोठी नारायणपुर तक फोरलेन सड़क बनने से दौसा और अलवर जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

four-lane road

फोरलेन सड़क। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Road News: अलवर/पिनान। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और महानगरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-921 (एनएच-921) को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 862.22 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। यह हाईवे महुवा-जयपुर टी-पॉइंट से प्रारंभ होकर मण्डावर, गढ़ी सवाईराम, पिनान, माचाड़ी, राजगढ़ के कोठी नारायणपुर तक जाएगा।

परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। इस हाईवे के निर्माण से दौसा और अलवर जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ाव होगा। इससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ संपर्क सुगम होगा।

एक फ्लाईओवर और तीन बाईपास बनेंगे

यातायात के दबाव को कम करने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महुवा के राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के जयपुर साइड जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा महुवा में 4.8 किमी, मंडावर में 3.99 किमी और गढ़ी सवाईराम में 2.45 किमी लंबा बाईपास बनेगा। वहीं, माचाड़ी मोड़ पर 1.45 किमी लंबाई का री-अलाइनमेंट कार्य दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा।

व्यापार और उद्योग को मिलेगी नई गति

परियोजना पूरा होने के बाद यात्रा समय कम होगा और स्थानीय व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी। पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क भारी वाहनों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का महानगरों से सीधा जुड़ाव होगा। गढ़ी सवाईराम बाईपास विजय राम मीणा के मकान के पास से शुरू होकर अंता पाड़ा सरकारी स्कूल के पास समाप्त होगा। इस बाईपास पर लक्ष्मणगढ़ सड़क क्रॉसिंग पर अंडरपास और सर्विस लाइन सड़क भी बनाई जाएगी।

3 महीने में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया

भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है, और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद तीन माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नव वर्ष के सेकंड क्वार्टर में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
-राहुल जांगिड़, सहायक अभियंता, एनएचएआई

ये भी पढ़ें

Alwar: नए साल में मिलेगी नए रोडवेज बस स्टैंड की सौगात, अलवर में पहली बार दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें; सरिस्का में भी चलेंगी
अलवर
Electric Bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 

अलवर

एक ही रात में तीन दुकानों के ताले टूटे, नकदी व मोबाइल चोरी

अलवर

Behror: दादी की मौत की खबर सुनते ही खेत में काम कर रहे पोते की गई जान, दोनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

Shanti Devi and Ajit Singh
अलवर

New Year 2026: नए साल में अलवर को मिलेंगी विकास की ये सौगातें

अलवर

अलवर में चौथे दिन भी कोहरा, बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.