Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च

फोरलेन सड़क। पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan Road News: अलवर/पिनान। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और महानगरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-921 (एनएच-921) को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 862.22 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। यह हाईवे महुवा-जयपुर टी-पॉइंट से प्रारंभ होकर मण्डावर, गढ़ी सवाईराम, पिनान, माचाड़ी, राजगढ़ के कोठी नारायणपुर तक जाएगा।
परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। इस हाईवे के निर्माण से दौसा और अलवर जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ाव होगा। इससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ संपर्क सुगम होगा।
यातायात के दबाव को कम करने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महुवा के राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के जयपुर साइड जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा महुवा में 4.8 किमी, मंडावर में 3.99 किमी और गढ़ी सवाईराम में 2.45 किमी लंबा बाईपास बनेगा। वहीं, माचाड़ी मोड़ पर 1.45 किमी लंबाई का री-अलाइनमेंट कार्य दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा।
परियोजना पूरा होने के बाद यात्रा समय कम होगा और स्थानीय व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी। पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क भारी वाहनों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का महानगरों से सीधा जुड़ाव होगा। गढ़ी सवाईराम बाईपास विजय राम मीणा के मकान के पास से शुरू होकर अंता पाड़ा सरकारी स्कूल के पास समाप्त होगा। इस बाईपास पर लक्ष्मणगढ़ सड़क क्रॉसिंग पर अंडरपास और सर्विस लाइन सड़क भी बनाई जाएगी।
भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है, और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद तीन माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नव वर्ष के सेकंड क्वार्टर में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
-राहुल जांगिड़, सहायक अभियंता, एनएचएआई
