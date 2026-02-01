न बैंडबाजा न बारात;  IAS कपल की सादगी ने जीता दिल… कलेक्ट्रेट में रचाई शादी 

Marriage of IAS Madhav Bhardwaj and Aditi Varshney in Alwar शादियां अक्सर तामझाम और भव्य आयोजनों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अलवर में बुधवार को एक ऐसी शादी हुई, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। वर्ष 2023 बैच के आईएएस अधिकारी माधव भारद्वाज (राजस्थान कैडर) और अदिति वार्ष्णेय (गुजरात कैडर) ने अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के समक्ष कलक्टर कोर्ट में विवाह पंजीकृत कर एक-दूजे का हाथ थाम लिया। समारोह में केवल परिवारजन और करीबी लोग मौजूद रहे। यह विवाह नई पीढ़ी के अफसरों का संदेश है कि असली भव्यता रिश्तों की सच्चाई और साझा मूल्यों में होती है, न कि दिखावे में।