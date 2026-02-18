Bhiwadi Factory: अवैध पटाखा गोदाम में कार्रवाई करने पहुंची टीम, तभी सुलगने लगे पटाखे; मचा हड़कंप

खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट में सात श्रमिकों की मौत और चार घायलों का दोषी कौन है। भयावह हादसे को मंगलवार शाम तक 35 घंटे बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों को आर्थिक सहायता देकर तत्परता दिखाई है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का इंतजार है। रीको, श्रम विभाग, कारखाना एंड बॉयलर निरीक्षण विभाग और संबंधित थाने से जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, उन पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को संरक्षण नहीं मिले। भविष्य में श्रमिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं हो।