भिवाड़ी अग्निकांड: 7 लोगों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, पकड़ा गया फैक्ट्री मालिक, 3 जगह बनाता था अवैध पटाखे

भिवाड़ी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 3 जगह अवैध पटाखा बनाने का काम चल रहा था। सोमवार को आग लगने वाली फैक्ट्री और मंगलवार को पकड़ी गई फैक्ट्री व गोदाम को हेमंत कुमार शर्मा के नाम पर लीज पर लिए गए थे। इन सभी स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने फैक्ट्री से मशीनें, खाली कच्चा माल, पटाखा बनाने का सामान और गोदाम से तैयार अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है।