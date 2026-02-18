मिनी सचिवालय में कांग्रेस का धरना: भिवाड़ी अग्निकांड की जांच की मांग, अधिकारी नहीं मिलने पर जताया रोष

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी बुधवार को मिनी सचिवालय परिसर में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता भिवाड़ी में हुए अग्निकांड मामले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। हालांकि मौके पर कोई भी सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और परिसर में ही धरना शुरू कर दिया।