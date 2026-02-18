अलवर में बदला मौसम: हल्की बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता, सरसों की फसल पर संकट के बादल

पिनान क्षेत्र में सुबह से बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की बारिश हुई। खेतों में कटी पड़ी सरसों की फसल को लेकर किसान सतर्क हो गए और फसल को बचाने की जुगत में जुट गए। इसी तरह बहरोड़ क्षेत्र में भी हल्की बरसात दर्ज की गई, जिससे खेतों में रखी उपज के भीगने का खतरा बना रहा।