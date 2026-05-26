नौतपा के दूसरे दिन गर्मी का असर तेज, 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

भीषण गर्मी और लू के खौफ का असर अब अलवर के बाजारों और सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। दोपहर होते ही शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही पूरी तरह से चेहरा ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आम जनता को राहत देने और सड़कों की तपिश को कम करने के लिए नगर निगम और प्रशासन की ओर से शहर के मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव शुरू करवा दिया गया है, ताकि हीट के असर को कम किया जा सके।