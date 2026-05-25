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अलवर: बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे 5 LED बल्ब, आज से कैंप शुरू

अलवर शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से प्रधानमंत्री उजाला स्कीम के तहत आज सोमवार, 25 मई से विशेष एलईडी बल्ब वितरण कैंपों की शुरुआत की जा रही है। यह कैंप आगामी 30 मई तक शहर के विभिन्न बिजली दफ्तरों में लगाए जाएंगे।

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अलवर

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Rajendra Banjara

May 25, 2026

led bulb distribution camp

Representative picture (AI)

बढ़ती गर्मी के इस सीजन में बिजली की खपत और भारी-भरकम बिलों से परेशान आम जनता के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) एक शानदार मौका लेकर आया है। अलवर शहर खंड के अधीन आने वाले सभी बिजली उपखंड कार्यालयों पर आज से विशेष काउंटर शुरू कर दिए गए हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की बचत को बढ़ावा देना और आम लोगों को बेहद कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के एलईडी उत्पाद उपलब्ध कराना है। छह दिनों तक चलने वाले इस कैंप में उपभोक्ताओं को बाजार से बहुत कम दामों पर गारंटी वाले बल्ब और टॉर्च मिलेंगे।

गारंटी के साथ मिल रहे ये प्रोडक्ट्स

इस स्कीम की सबसे खास बात इसकी बेहद कम कीमत है। कैंप में बिजली उपभोक्ताओं को मात्र 200/- रुपए में 5 एलईडी बल्बों का एक पूरा सेट दिया जा रहा है। इस कॉम्बो पैक में 12 वॉट के 2 बल्ब और 9 वॉट के 3 बल्ब शामिल हैं, जो घरों में बेहतरीन रोशनी देंगे। इतना ही नहीं, इन सभी एलईडी बल्बों पर सरकार की तरफ से पूरे 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दी जा रही है।

इसके साथ ही, बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से निपटने के लिए कैंप में मात्र 200/- रुपए में एक चार्जिंग वाला इमरजेंसी एलईडी बल्ब भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, रोशनी के लिए मात्र 150/- रुपए में 1 चार्जिंग टॉर्च भी खरीदी जा सकती है, जो 1 वर्ष की पूरी गारंटी के साथ मिलेगी।

जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के अनुसार, अलवर शहर के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग स्थानों पर इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली दफ्तर में जाकर सुबह से ही इनका लाभ उठा सकते हैं।

यहां लगाए गए हैं एलईडी वितरण कैंप

  1. कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (अशोका), जयपुर डिस्कॉम, अशोका टॉकीज के पास, अलवर।
  2. कार्यालय सहायक अभियंता (ए-2), जयपुर डिस्कॉम, लाल डिग्गी के पास, अलवर।
  3. कार्यालय सहायक अभियंता (ए-3), जयपुर डिस्कॉम, बिजलीघर चौराहा के पास, अलवर।
  4. कार्यालय सहायक अभियंता (ए-4), जयपुर डिस्कॉम, काली मोरी के पास, अलवर।


डिस्कॉम अधिकारियों ने अलवर शहर के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 मई तक चलने वाले इस विशेष कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पुराने और ज्यादा बिजली खाने वाले साधारण बल्बों को हटाकर बचत वाले एलईडी बल्ब अपनाएं, जिससे न सिर्फ आपके घर का बिजली बिल कम होगा, बल्कि पर्यावरण और देश की ऊर्जा भी बचेगी।

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Published on:

25 May 2026 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे 5 LED बल्ब, आज से कैंप शुरू

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