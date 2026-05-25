अलवर: बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे 5 LED बल्ब, आज से कैंप शुरू

इस स्कीम की सबसे खास बात इसकी बेहद कम कीमत है। कैंप में बिजली उपभोक्ताओं को मात्र 200/- रुपए में 5 एलईडी बल्बों का एक पूरा सेट दिया जा रहा है। इस कॉम्बो पैक में 12 वॉट के 2 बल्ब और 9 वॉट के 3 बल्ब शामिल हैं, जो घरों में बेहतरीन रोशनी देंगे। इतना ही नहीं, इन सभी एलईडी बल्बों पर सरकार की तरफ से पूरे 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दी जा रही है।



इसके साथ ही, बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से निपटने के लिए कैंप में मात्र 200/- रुपए में एक चार्जिंग वाला इमरजेंसी एलईडी बल्ब भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, रोशनी के लिए मात्र 150/- रुपए में 1 चार्जिंग टॉर्च भी खरीदी जा सकती है, जो 1 वर्ष की पूरी गारंटी के साथ मिलेगी।



जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के अनुसार, अलवर शहर के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग स्थानों पर इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली दफ्तर में जाकर सुबह से ही इनका लाभ उठा सकते हैं।