चलते ट्रक के ब्रेक लगाए तो पीछे से कार घुसी, मां की गोद से तीन माह का मासूम छिटककर कार के डैसबोर्ड से टकराया, मौत

पीड़ित सतीश कुमार ने बताया कि इस हादसे में हादसे में संतोष देवी (45) पत्नी सतीश कुमार, राहुल कुमार (28) पुत्र सतीश कुमार, अंजली (26) पत्नी राहुल कुमार, दिव्यम (3 माह) पुत्र राहुल कुमार, मानवी (25) पुत्री सतीश कुमार घायल हो गए। कार को उसका पुत्र राहुल चला रहा था। हादसे की सूचना पर एनएचएआइ एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को पिनान सीएचसी में भर्ती कराया। जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अलवर सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन माह के मासूम दिव्यम को मृत घोषित कर दिया, वहीं शेष सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में घायल परिजनों की ओर से कानूनी कार्रवाई से इनकार कर देने पर शव परिजनों को सौंप दिया।