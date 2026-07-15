Alwar News: अलवर में हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर… बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल 

सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह दुखद घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के नटनी का बारा के पास हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चांद पहाड़ी गांव के रहने वाले दिनेश गुर्जर (30) अपने 60 वर्षीय पिता सरजीवन गुर्जर के साथ बाइक पर सवार होकर डहलावास जा रहे थे।



दिनेश की नानी सास के निधन के बाद वहां आयोजित शोक कार्यक्रम में दोनों को शामिल होना था। लेकिन किसे पता था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही काल उनका रास्ता रोक लेगा। नटनी का बारा के समीप पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिनेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।