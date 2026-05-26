Alwar: अब तैयार होंगे मिल्खा सिंह, कला कॉलेज में नौ लाख रुपए की लागत से बन रहा रनिंग ट्रैक

अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के खेल मैदान में नौ लाख रुपए खर्च कर रनिंग ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। ट्रैक बनने के बाद शहर के धावकों को दौड़ के अभ्यास के लिए एक और बेहतर विकल्प मिलेगा। अभी तक शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम और राजर्षि महाविद्यालय खेल मैदान में ही ट्रैक की सुविधा उपलब्ध थी। ऐसे में यह शहर का तीसरा प्रमुख रनिंग ट्रैक होगा। बजट घोषणा के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है।



यह ट्रैक आसपास रहने वाले युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही, रोजाना मॉर्निंग व ईवनिंग वॉक करने वाले लोगों को भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में बिना टिकट के प्रवेश नहीं है। ऐसे में यहां बेरोकटोक लोगों को एंट्री मिलेगी। लोगों को अपनी सेहत सुधारने के लिए यह ट्रैक फायदेमंद साबित होगा। इसे लेकर आसपास की कॉलोनियों के लोगों में उत्सुकता भी है। कोरोना के बाद से ही लोग अपनी सेहत को लेकर संवेदनशील हैं। यही वजह है कि मॉर्निंग व ईवनिंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफ हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार भी लगतार वॉकिंग ट्रैक के साथ ही पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था कर रही है।