Indian Railway: गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए एक्स्ट्रा कोच, देखें लिस्ट

Indian Railway News: समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों का दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कन्फर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने और उन्हें आरामदायक सफर की सुविधा देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा सुविधा दी है। रेलवे की ओर से जून के महीने में अलवर से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेगी।



उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक इस फैसले से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा। अलग-अलग रूट्स की लोकप्रिय ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच जोड़े जा रहे हैं।