अलवर: दो बार तलाक होने से परेशान महिला ने ब्लेड से खुद को काटकर दी जान

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात को परिवार के सभी सदस्य रोजाना की तरह खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान देर रात मानसिक तनाव से घिरी सीमा ने ब्लेड से अपने पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार कर लिए। अत्यधिक खून बहने की वजह से वह लहूलुहान होकर तड़पने लगी। कुछ देर बाद जब परिवार के किसी सदस्य की आंख खुली, तो कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।



सीमा गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। घरवाले तुरंत आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।