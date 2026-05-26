26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर: दो बार तलाक होने से परेशान महिला ने ब्लेड से खुद को काटकर दी जान

अलवर के अखैपुरा मोहल्ले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बार तलाक होने के गम और मानसिक तनाव से जूझ रही एक 35 वर्षीय महिला ने ब्लेड से खुद को बुरी तरह काटकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 26, 2026

alwar crime news

representative picture (patrika)

दो बार तलाक होने के कारण मानसिक तनाव में आकर एक महिला ने ब्लेड से खुद को काटकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना सोमवार देर रात की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान 35 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ समय से अलवर के अखैपुरा मोहल्ले में अपने पीहर (मायके) में रह रही थी। परिजनों के अनुसार दो शादियां टूटने के बाद से वह और मानसिक तनाव का सामना कर रही थी।

सोते समय उठाया आत्मघाती कदम

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात को परिवार के सभी सदस्य रोजाना की तरह खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान देर रात मानसिक तनाव से घिरी सीमा ने ब्लेड से अपने पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार कर लिए। अत्यधिक खून बहने की वजह से वह लहूलुहान होकर तड़पने लगी। कुछ देर बाद जब परिवार के किसी सदस्य की आंख खुली, तो कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

सीमा गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। घरवाले तुरंत आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।


दो शादियां और दोनों बार मिला दर्द

परिजनों के अनुसार सीमा की जिंदगी में पिछले कुछ सालों में काफी उतार-चढ़ाव आए थे। उसकी पहली शादी जैसलमेर में हुई थी, लेकिन आपसी अनबन के कारण महज छह महीने में ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद परिवार ने उसकी दूसरी शादी जयपुर में कराई, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद वहां से भी उसका तलाक हो गया।

दोनों बार घर उजड़ने के बाद सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी और पिछले करीब साढ़े तीन साल से अलवर में अपने मायके में ही रह रही थी। बार-बार कोशिशों के बाद भी वह इस सामाजिक और मानसिक दर्द से उबर नहीं पा रही थी और लगातार गुमसुम रहने लगी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: वीआईपी ट्रेनों के चक्कर में अब लेट नहीं होंगी आम ट्रेनें, रेलवे बना रहा नया टाइम टेबल
अलवर
indian railways news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 May 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: दो बार तलाक होने से परेशान महिला ने ब्लेड से खुद को काटकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नौतपा के दूसरे दिन गर्मी का असर तेज, 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

alwar weather update
अलवर

Indian Railways: वीआईपी ट्रेनों के चक्कर में अब लेट नहीं होंगी आम ट्रेनें, रेलवे बना रहा नया टाइम टेबल

indian railways news
अलवर

सरिस्का में बाघिन ST-22 ने दिया दो शावकों को जन्म, अब कुल संख्या पहुंची 54

sariska tiger reserve
अलवर

Alwar: अब तैयार होंगे मिल्खा सिंह, कला कॉलेज में नौ लाख रुपए की लागत से बन रहा रनिंग ट्रैक

running track
अलवर

अलवर: बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ 200 रुपये में मिलेंगे 5 LED बल्ब, आज से कैंप शुरू

led bulb distribution camp
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.