18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

न्यायाधीश की टिप्पणी-बलात्कार ताउम्र पीड़िता के मानसिक पटल पर रहेगा, नरमी नहीं बरत सकते

नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Feb 18, 2026

अलवर.विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 17 साल की नाबालिग बालिका से बलात्कार के अभियुक्त राजेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त को 3 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपए प्रतिकर दिलवाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा की गई।
आरोपी के अधिवक्ता ने सजा में नरमी बरतते हुए कम सजा से दंडित का निवेदन किया। इस पर न्यायाधीश शिल्पा समीर ने कहा कि आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार कर उसके शरीर ही नहीं उसकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। जिसका प्रभाव ताउम्र पीड़िता के मानसिक पटल पर रहेगा। सजा में नरमी बरती तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
यह था मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता 17 अक्टूबर, 2024 को अलवर शहर के एक पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की मुल्जिम राजेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया, जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस अधिकारी रामेश्वरलाल ने न्यायालय में आरोपी राजेश के विरुद्ध चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी राजेश के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर यह सजा सुनाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 11:03 am

Hindi News / Special / न्यायाधीश की टिप्पणी-बलात्कार ताउम्र पीड़िता के मानसिक पटल पर रहेगा, नरमी नहीं बरत सकते

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

जयपुर

अलवर को बजट रिप्लाई में मिली सौगातें, अब 750 बेड क्षमता का होगा सामान्य अस्पताल

अलवर

IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

IPL 2026 BCCI team did not arrive will IPL matches not be held in Jaipur uncertainty remains
जयपुर

Rajasthan News : अब 'नकली' सरस घी निकालना होगा असंभव ! क्या जानते हैं इस नई पैकिंग की खासियत?

saras ghee
जयपुर

मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.