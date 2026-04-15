Rajasthan: हवाई पट्टी के बाद राजस्थान के छोटे से शहर में बनेगा एयरपोर्ट, CM भजनलाल शर्मा ने दी सहमति

आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवंबर 2024 में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट का रूप देने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इसमें 32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण, नए रनवे के लिए 22 करोड़, चारदीवारी निर्माण पर 2.20 करोड़, बिजली व्यवस्था पर 1.63 करोड़, पानी की व्यवस्था पर 87 लाख, गार्ड सुविधा पर 1.29 करोड़, एयरक्राफ्ट पार्किंग पर 1.75 करोड़, फायर स्टेशन, कंट्रोल टॉवर व अन्य कार्यों पर 15 करोड़, सड़क निर्माण पर 1.20 करोड़ तथा टर्मिनल भवन और फायर फाइटिंग सिस्टम पर 1.99 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। कुल राशि में भूमि अधिग्रहण के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है।