Sirohi Farmers News: बिना ब्याज कर्ज से हो रही मुनाफे की खेती, सिरोही के हजारों किसानों की आय में बढ़ोतरी

सिरोही। सरकार की बिना ब्याज अल्पकालीन फसली ऋण योजना और कम किराए पर ट्रैक्टर सुविधा किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। ऋण राशि मिलने से किसान लाभकारी फसलों की बुवाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और वे बचत भी कर पा रहे हैं। निर्धारित समयावधि में ऋण चुकाने पर किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। वहीं कम किराए पर ट्रैक्टर उपलब्ध होने से खेत की जुताई और तैयारी का कार्य आसान हो गया है। इससे किसानों को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। सिरोही जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े 34 हजार 115 काश्तकार विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें आबूरोड ब्लॉक के करीब 4 हजार किसान शामिल हैं।