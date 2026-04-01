Housing Schemes: घर का सपना होगा पूरा, बारां आवासन मंडल की नई आवासीय योजना, बनेंगे 497 आवास

बारां। शहर में आवासीय योजनाओं के मामले में आवासन मंडल की रफ्तार लंबे समय से धीमी रही है। दशकों पहले झालावाड़ रोड पर जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना विकसित की गई थी। इसके बाद कोटा रोड पर गजनपुरा क्षेत्र में भी योजना शुरू की गई, लेकिन वहां अपेक्षित विकास नहीं हो सका। अब वर्षों बाद आवासन मंडल शहर के निकट मांगरोल रोड पर नई आवासीय योजना की तैयारी कर रहा है, जहां हर वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाकर आवंटित किए जाएंगे।