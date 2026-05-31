Rajasthan ACB Trap : अब ट्रेफिक इंचार्ज SI चढ़ा हत्थे, मासिक बंधी के 7 हज़ार वसूलते रंगे हाथ ट्रेप

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने के बारां जिले में जाल बिछाकर ट्रैफिक इंचार्ज (यातायात प्रभारी) सब-इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी सब-इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश स्थानीय क्षेत्र में चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के मालिकों से बिना किसी रुकावट के काम करने देने के एवज में अवैध रूप से 'मासिक बंदी' वसूल रहा था। एसीबी की इस औचक और बड़ी कार्रवाई के बाद से बारां जिला पुलिस प्रशासन और स्थानीय यातायात शाखा के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। सामने आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लगातार इस बात की गुप्त शिकायतें मिल रही थीं कि बारां शहर और उसके आसपास के मार्गों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों, विशेषकर निर्माण सामग्री और कृषि कार्यों में लगी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनसे एंट्री व मासिक बंदी के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। इस शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने पूरी योजना के साथ आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बुना।