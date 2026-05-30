Bikaner Central Jail : बैरक में बंदी ने किया सुसाइड, 2 दिन पहले साथी बंदी पर किया था जानलेवा हमला

राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार बीकानेर सेंट्रल जेल से बड़ी खबर है। दरअसल यहां जेल परिसर के भीतर एक विचाराधीन बंदी दीपक कुमार ने शनिवार तड़के बैरक में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक बंदी मूल रूप से श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से जेल में बंद था। इस घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रहरियों के बीच हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीकानेर सेंट्रल जेल के अधीक्षक अभिषेक शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच और जेल रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक बंदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसे सुरक्षा के लिहाज से एक विशेष और पृथक सेल में रखा गया था।