नोखा में नेशनल हाइवे बना ट्रकों का स्टैण्ड, नागौर रोड पर दिनभर जाम से जूझ रहे लोग

नोखा शहर में नेशनल हाइवे अब यातायात सुगमता की बजाय जाम और अव्यवस्था की पहचान बनता जा रहा है। खासकर नागौर रोड मिस्त्री मार्केट क्षेत्र में दिनभर ट्रकों की कतारें और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही के बीच हर कोई जाम में फंसने को मजबूर है। शहर के मुख्य मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अव्यविस्थत पार्किंग ने लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दी है। मिस्त्री मार्केट में मरम्मत सहित अन्य कार्य के चलते वाहन खड़े रहने के कारण हाइवे का बड़ा हिस्सा घिरा रहता है। सड़क किनारे ट्रक सहित अन्य वाहन खड़े रहने मार्ग संकरा हो गया है। यहां से दिनभर वाहन रेंगते हुए निकलते हैं, कई बार तो जाम लग जाता है। कई बार एम्बुलेंस, स्कूल बसें और जरूरी काम से निकलने वाले लोग भी जाम में फंसे रहते हैं। यह समस्या लंबे समय से बनी है, लेकिन जिम्मेदार मूकदर्शक हैं तथा इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शहरवासियों ने प्रशासन से हाइवे पर ट्रकों सहित अन्य वाहनों की अवैध पार्किंग हटाने, वैकल्पिक पार्किंग स्थल विकसित करने और ट्रैफिक मॉनिटरिंग करने की मांग की है, ताकि नोखा को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।