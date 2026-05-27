बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कैनुला-दस्ताने की कमी; स्वास्थ्य मंत्री बोले, मीटिंग में पूछूंगा

डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए संबंधित विभाग को पहले ही अवगत कराया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि दवाइयों और कैनुला खरीद के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में कुछ कारणों से देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी।

बैठक में पीबीएम अस्पताल की आईपीडी, ओपीडी, भवनों की स्थिति, सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज, पीबीएम और एसएसबी अस्पताल की संयुक्त टीम को अगले सप्ताह जयपुर बुलाकर लंबित मांगों और समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धी कुमारी सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।