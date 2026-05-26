Amit Shah : अमित शाह पहुंचे बीकानेर, भारत-पाक बॉर्डर से करेंगे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत

Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बीकानेर पहुंचे। अमित शाह विशेष विमान से सोमवार रात करीब 10.30 बजे नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। नाल एयरफोर्स स्टेशन से अमित शाह सीधे बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी और न्यूनतम प्रोटोकॉल के संदेश की झलक भी देखने को मिली। गृह मंत्री के दौरे में बड़ा वीवीआईपी काफिला नजर नहीं आया।