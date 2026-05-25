25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

गृहमंत्री अमित शाह का दो दिवसीय बीकानेर दौरा आज से, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली

Amit Shah Bikaner Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय पर बीकानेर आएंगे। दौरे के दौरान वे भारत-पाक सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर पहुंचकर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और सीमा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह सोमवार रात 10:20 बजे बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

May 25, 2026

Home Minister Amit Shah's Bikaner visit begins today

गृहमंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा आज से,पत्रिका फाइल फोटो

Amit Shah Bikaner Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय पर बीकानेर आएंगे। दौरे के दौरान वे भारत-पाक सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर पहुंचकर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और सीमा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह सोमवार रात 10:20 बजे बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
यहां से वे सीधे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीकानेर पहुंचकर उनकी अगवानी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह मंगलवार शाम 6:25 बजे दिल्ली रवाना होंगे।

महिला बैरकों का ई-उद्घाटन

26 मई की सुबह गृहमंत्री शाह सांबू सीमा चौकी पहुंचेंगे। यहां पौधरोपण, सैनिक सम्मेलन और जवानों से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद वे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में महिला बैरकों के ई-उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में भारत-पाक सीमा से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह शाम 6:25 बजे दिल्ली रवाना होंगे।

दो दिन बदलेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 25 और 26 मई के बीकानेर दौरे को लेकर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन तथा नो-व्हीकल जोन घोषित किया है। जिला पुलिस प्रशासन के अनुसार, नाल एयरपोर्ट से स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, भीमसेन सर्किल, बीएसएफ मुख्यालय और सोफिया स्कूल चौराहा तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। इसके चलते शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

पुलिस के अनुसार 25 मई को शाम 3 बजे से रात 11 बजे तक तथा 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जैसलमेर रोड स्थित गांधी प्याऊ, छतरगढ़ रोड का शोभासर चौराहा, श्रीगंगानगर रोड का बीछवाल बाईपास चौराहा, जयपुर रोड स्थित जयपुर बाईपास सर्किल (वैष्णो धाम-डीमार्ट क्षेत्र), नोखा रोड स्थित नापासर चौराहा, सोफिया स्कूल से म्यूजियम सर्किल तक नो-व्हीकल जोन पर यातायात डायवर्जन रहेगा।

प्रशासन ने सोफिया स्कूल चौराहे से म्यूजियम सर्किल तक के मार्ग को 25 मई को शाम 3 बजे से रात 12 बजे तक तथा 26 मई को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नो-व्हीकल जोन घोषित किया है। इस दौरान आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

ये रहेंगे वैकल्पिक मार्ग

जयपुर रोड से आने वाले वाहन हल्दीराम प्याऊ, सोफिया स्कूल चौराहा, जेएनवीसी थाना रोड होते हुए मूर्ति सर्किल और शिवबाड़ी चौराहे की ओर भेजे जाएंगे।

जैसलमेर रोड से आने वाले वाहन गांधी प्याऊ से शोभासर चौराहा, करणीनगर औद्योगिक क्षेत्र और सुपर मार्केट मार्ग से शहर में प्रवेश करेंगे।
छतरगढ़-खाजूवाला क्षेत्र से आने वाले वाहन शोभासर बाईपास और करणीनगर औद्योगिक क्षेत्र होकर शहर पहुंचेंगे।

नापासर रोड से आने वाले वाहन नापासर चौराहे से जोधपुर बाईपास और जोहड़ बीड़ मार्ग होकर शिवबाड़ी चौराहे की ओर भेजे जाएंगे।

पुलिस ने की सहयोग की अपील

पुलिस प्रशासन ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की है कि 25 और 26 मई को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि वीवीआईपी सुरक्षा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

ये भी पढ़ें

Amit Shah Rajasthan Visit : मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत-PAK बॉर्डर पर हलचल, गृह मंत्री उतरेंगे ग्राउंड ज़ीरो पर
बीकानेर
Home Minister Amit Shah- File PIC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 May 2026 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / गृहमंत्री अमित शाह का दो दिवसीय बीकानेर दौरा आज से, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amit Shah: भारत-पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी पर अहम बैठक करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, 25 मई को पहुंचेंगे बीकानेर

Amit Shah Bikaner Visit
बीकानेर

बीकानेर शहर को दो भागों में बांटने वाले रेलवे फाटक पर बनेगा RUB, लोगों को मिलेगी राहत

Kotgate RUB Project Bikaner
बीकानेर

अमित शाह के बीकानेर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट, 50 अफसरों की विशेष टीम को सौंपी अलग-अलग जिम्मेदारी

Amit Shah Bikaner Visit
बीकानेर

Bikaner: 35 साल बाद ट्रैक पर RUB, जुलाई में कोटगेट-सांखला रेल फाटक पर अंडरपास का काम होगा शुरू

Bikaner Divisional Commissioner Office Meeting
बीकानेर

Bikaner Crime: होटल के बंद कमरे में धड़ाधड़ छप रहे थे 500-500 के नकली नोट, पुलिस पहुंची तो खुल गया बड़ा खेल

Bikaner fake currency gang
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.