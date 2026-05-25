गृहमंत्री अमित शाह का दो दिवसीय बीकानेर दौरा आज से, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 25 और 26 मई के बीकानेर दौरे को लेकर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन तथा नो-व्हीकल जोन घोषित किया है। जिला पुलिस प्रशासन के अनुसार, नाल एयरपोर्ट से स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, भीमसेन सर्किल, बीएसएफ मुख्यालय और सोफिया स्कूल चौराहा तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। इसके चलते शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।