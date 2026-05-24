बीकानेर शहर को दो भागों में बांटने वाले रेलवे फाटक पर बनेगा RUB, लोगों को मिलेगी राहत

कोटगेट और सांखला रेल फाटकों की समस्या के समाधान के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से आरयूबी और अंडर पास का निर्माण होगा । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता विमल कुमार गहलोत के अनुसार कोटगेट आरयूबी बॉक्स की लंबाई 15 मीटर होगी। दोनो ओर एप्रोच रोड का निर्माण होगा। कोटगेट से लगभग 20 मीटर दूर से यह निर्माण होगा व फडबाजार चौराहा से पहले तक होगा। आरयूबी में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी। बारिश का पानी सीधे भूमि के नीचे पहुंचेगा ।