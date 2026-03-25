बीकानेर में आवासीय योजना को लेकर अच्छी खबर, भूमि का होगा समतलीकरण, बनेगी एप्रोच रोड

बीकानेर। बीकानेर विकास प्राधिकरण की जोड़बीड़ आवासीय योजना के आवंटियों को अब योजना क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जगी है। आवंटियों के लंबे संघर्ष और बार-बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बाद मंगलवार को बीडीए अधिकारियों की टीम योजना क्षेत्र में पहुंची और योजना क्षेत्र की धरातल की स्थिति को जाना। इस दौरान योजना क्षेत्र के आवंटी भी साथ रहे। आवंटियों को अब 18 साल बाद योजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बीडीए सचिव कुलराज मीणा और उपायुक्त कुणाल राहर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने योजना क्षेत्र का निरीक्षण किया।