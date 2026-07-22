Bikaner Murder: संपत्ति के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, मां गई थी पीहर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पांचू थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। थाना मुख्यालय से घटनास्थल करीब 25 किलोमीटर दूर होने के कारण रास्ते में ही पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़े ग्रामीणों से संपर्क किया और आरोपी पर नजर रखने को कहा। ग्रामीणों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गांव से भागने से पहले ही घेर लिया और पुलिस के पहुंचने तक उसे अपने कब्जे में रखा।