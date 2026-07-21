Bikaner Murder: 24 घंटे में 2 हुई हत्या, बड़े बेटे ने कर दिया पिता का मर्डर, विवाद में दोस्त ने ही घोंटा गला

साबिर व मोहम्मद हुसैन दोनों दोस्त है। सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे साबिर अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन के घर पर आया था। यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों झगड़ते हुए घर से बाहर आ गए। इस दरम्यान तैश में आकर मोहम्मद हुसैन ने गमछे से साबिर का गला घोंट दिया, जिससे वह निढाल होकर गिर पड़ा। इस पर आरोपी घबरा गया और मौके से फरार हो गया। तब वहां मौजूद लोग उसे टैक्सी में डालकर पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने साबिर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मोहम्म्द हुसैन उर्फ बाबू को हिरासत में ले लिया है। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वारदात की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।