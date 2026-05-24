Amit Shah: अमित शाह के बीकानेर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट, 50 अधिकारियों की टीम संभालेगी सुरक्षा और व्यवस्थाएं

बीकानेर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 25 मई को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। दौरे के दौरान किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के कई मंत्री भी बीकानेर पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।