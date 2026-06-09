बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, कोटा के ऐसे ही मामले में 5 महिलाओं की हुई थी मौत

कुछ दिन पहले कोटा के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की हालत अचानक बिगड़ गई थी। डिलीवरी के बाद कुछ ही दिनों में महिलाओं को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगीं- जैसे किडनी फेल होना, पेशाब रुकना और शरीर में संक्रमण फैलना। ये स्थिति लगभग 13 दिनों में सामने आई जिसमें कुल 5 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में गर्भवती और प्रसूता दोनों शामिल थीं। सभी मामलों में डिलीवरी के बाद ही तबीयत बिगड़ गई थी। शुरुआती जांच में इसे संभावित अस्पताल-जनित संक्रमण और जटिलताओं से जोड़ा जा रहा था हालंकि इसमें अभी भी जांच चल रही है।