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बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, कोटा के ऐसे ही मामले में 5 महिलाओं की हुई थी मौत

Bikaner PBM Hospital: बीकानेर पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया है। प्रसूताओं को ICU में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

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बीकानेर

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Akshita Deora

Jun 09, 2026

Bikaner PBM Hospital

बीकानेर के PBM हॉस्पिटल की फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Women Kidneys Fail After Cesarean Delivery: राजस्थान में प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। कोटा के सरकारी अस्पताल में किडनी इन्फेक्शन के कारण 5 प्रसूताओं की मौत मामले के बाद बीकानेर के PBM हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया है। सभी महिलाओं को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। इनमें से एक महिला की स्थिति अधिक नाजुक होने के कारण उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और अन्य मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

10 से 15 दिन पहले हुई है डिलीवरी

जानकारी के अनुसार सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच है और उनकी डिलीवरी करीब 10 से 15 दिन पहले अस्पताल के जनाना विंग में हुई थी। शुरुआत में प्रसव के बाद उनकी हालत सामान्य थी लेकिन कुछ दिनों बाद एक-एक करके सबकी तबियत बिगड़ने लगी। मरीजों में किडनी से जुड़ी समस्याएं, पेशाब कम होना, प्लेटलेट्स में गिरावट, संक्रमण और अन्य गंभीर लक्षण नजर आए। इसके बाद उन्हें ICU में भर्ती करके स्पेशल डॉक्टर की टीम की निगरानी में उपचार शुरू किया।

ये बोला अस्पताल प्रशासन

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हर अपडेट को गंभीरता से मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये किडनी इंजरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं या अन्य चिकित्सकीय कारण शामिल हैं। इन सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी एक निश्चित कारण की पुष्टि नहीं हुई है और विशेषज्ञों की एक विशेष टीम पूरे मामले की विस्तार से पड़ताल कर रही है।

कोटा में भी सामने आया था ऐसा मामला

कुछ दिन पहले कोटा के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की हालत अचानक बिगड़ गई थी। डिलीवरी के बाद कुछ ही दिनों में महिलाओं को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगीं- जैसे किडनी फेल होना, पेशाब रुकना और शरीर में संक्रमण फैलना। ये स्थिति लगभग 13 दिनों में सामने आई जिसमें कुल 5 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में गर्भवती और प्रसूता दोनों शामिल थीं। सभी मामलों में डिलीवरी के बाद ही तबीयत बिगड़ गई थी। शुरुआती जांच में इसे संभावित अस्पताल-जनित संक्रमण और जटिलताओं से जोड़ा जा रहा था हालंकि इसमें अभी भी जांच चल रही है।

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Updated on:

09 Jun 2026 12:48 pm

Published on:

09 Jun 2026 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, कोटा के ऐसे ही मामले में 5 महिलाओं की हुई थी मौत

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