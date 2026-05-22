Bikaner: 35 साल बाद ट्रैक पर RUB, जुलाई में कोटगेट-सांखला रेल फाटक पर अंडरपास का काम होगा शुरू

बीकानेर। रियासत काल से कोटगेट और सांखला रेल फाटक की समस्या बनी हुई है। कभी ऐलिवेटेड तो कभी बाइपास और अब अंडरपास निर्माण की कवायद में समस्या उलझी हुई है। शहरवासी रोज इन रेल फाटकों की समस्याएं से जूझ रहे हैं। इन रेल फाटकों की समस्या का स्थायी समाधान धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। शासन प्रशासन के प्रयासों से न व्यापारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और ना ही इस समस्या के समाधान के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे लोग।