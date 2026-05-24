Amit Shah: भारत-पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी पर अहम बैठक करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, 25 मई को पहुंचेंगे बीकानेर

26 मई की सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि विश्वविद्यालय हेलीपेड से रवाना होकर सीमा चौकी सांचू पहुंचेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। दोनों नेता सुबह 11:10 बजे से 11:40 बजे तक बीएसएफ की 179वीं वाहिनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पौधरोपण, सैनिक सम्मेलन तथा जवानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्रों की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरान सीमा पर तैनात जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने पर भी विशेष जोर रहेगा।