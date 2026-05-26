Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, संविदा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब एनओसी दे सकेंगे जिला शिक्षा अधिकारी

एक अन्य खबर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक अप्रेल 2022 की स्थिति के अनुसार तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों के आधार पर नियमित डीपीसी आयोजित की जाएगी। यह निर्देश प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों को भेजे गए है। आदेश में कार्मिक विभाग के 19 अगस्त 2025 के निर्देशों तथा 11 मई 2026 को जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि विभिन्न पदों पर नियमित पदोन्नति प्रक्रिया समयबद्ध पूरी की जानी है। वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक दोनों को फीडर पद माना गया है।