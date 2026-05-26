26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों से 60 लाख की ठगी, जयपुर से एक आरोपी गिरफ्तार

Fake Astrologer Scam: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर संपर्क करने वाले युवक, युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर से पकड़ा है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

May 26, 2026

Fake Astrologer Scam

फर्जी ज्योतिष गुरु बन ठगी का आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Fake Astrologer Scam: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर संपर्क करने वाले युवक, युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को पुलिस ने जयपुर शहर से पकड़ा गया जो बीकानेर शहर में भार्गव मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड मंजूर किया है। आरोपी से पूछताछ में 60 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है।

फोटो एडिट कर किया ब्लैकमेल

साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार इस मामले में पहले राजस्थान के बीकानेर के भार्गव मोहल्ला निवासी रजनीश भार्गव को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के आधार पर जयपुर से विकास को पकड़ा। इस मामले में एक और आरोपी रवि भार्गव फरार है, जो बीकानेर में गोपेश्वर बस्ती का रहने वाला है।

क्राइम ब्रांच में दर्ज मामले में पीड़िता का आरोप है कि उसने एस्ट्रोलॉजर पूजा मां नाम के अकाउंट पर दिए नंबर पर संपर्क किया। विधि और वशीकरण के नाम पर उससे फोटो मंगाए। फिर फोटो को एडिट कर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए उसका आपत्तिजनक अवस्था का वीडियो स्क्रीन रेकॉर्ड करते हुए बना लिया। वीडियो वायरल करने के नाम पर उससे 1.43 लाख रुपए ठग लिए थे।

सोशल मीडिया पर बनाए थे कई फर्जी अकाउंट

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने युवक, युवतियों को ठगने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट बनाए थे। जिसमें एस्ट्रोलॉजर पूजा किन्नर मां, एस्ट्रोटॉक बिथ भेरवलाल, किन्नरगुरुमांसुशीलाजी, आचार्य विकासशास्त्री, अघोरीबालकनाथ, कन्नर मां संतोषदेवी, तिशांक शास्त्री, एस्ट्रो सूर्य प्रकाश शास्त्री जैसे अकाउंट इंस्टाग्राम पर बनाए थे, जबकि फेसबुक पर ओम महाकाल ज्योतिषी, किन्नर मां संतोष देवी नाम से अकाउंट बनाए थे।

दो साल में 60 लाख के ट्रांजेक्शन

साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपियों के अलग अलग बैंक अकाउंट में बीते दो सालों में 60 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन मिले हैं। एक महीने में 300 मोबाइल नंबरों पर इन्होंने संपर्क किया है। 65 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की होने की बात सामने आई है। यह 18 से 35 साल की महिला व पुरुषों को निशाना बनाते थे। लव प्रोबलेम, एस्ट्रोलॉजी सेट कर ऑनलाइन एड भी करते थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, ‘जिंदगी भर जेल’ का आदेश
बीकानेर
Rajasthan Longest Ropeway Amer-Nahargarh Ropeway Project High Court Stays Response Sought from Parties

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 May 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों से 60 लाख की ठगी, जयपुर से एक आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

'PAK की 'नापाक' हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दो', राजस्थान में भारत-PAK बॉर्डर पर अमित शाह की 'दहाड़', जानें बड़ी बातें

Amit Shah Bikaner Sanchu Post Visit
बीकानेर

Rajasthan : राजस्थान में प्रयोगशाला सहायकों की बल्ले बल्ले, वरिष्ठ अध्यापक पदों पर मिलेगी पदोन्नति, निर्देश जारी

Rajasthan Lab assistants can promoted to senior Teacher posts DSE issued order
बीकानेर

Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, संविदा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब एनओसी दे सकेंगे जिला शिक्षा अधिकारी

Rajasthan Education Department New order Contract teachers get big relief Now DEO give NOC
बीकानेर

Amit Shah : अमित शाह पहुंचे बीकानेर, भारत-पाक बॉर्डर से करेंगे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत

Amit Shah reached Bikaner Indo Pak border Vibrant Village Programme 2 launched today
बीकानेर

Rajasthan: शिक्षा विभाग में वेतन गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, 2.94 लाख कार्मिकों के वेतन की फिर होगी जांच

Rajasthan Education Department
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.