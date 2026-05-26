सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों से 60 लाख की ठगी, जयपुर से एक आरोपी गिरफ्तार

Fake Astrologer Scam: सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर संपर्क करने वाले युवक, युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को पुलिस ने जयपुर शहर से पकड़ा गया जो बीकानेर शहर में भार्गव मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड मंजूर किया है। आरोपी से पूछताछ में 60 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है।